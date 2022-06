Meteo

Previsioni meteo, con Caronte caldo record per almeno altri 10 giorni

Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni. Caronte sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni.

25/06/2022

Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni. Caronte sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud sembra non avere rivali. L’anticiclone africano ribattezzato Caronte ci sta traghettando, da giorni, verso un caldo infernale: al Sud ed in Sardegna abbiamo già toccato i 42-44°C all’ombra, ma il termometro salirà in modo repentino ancora, e anche sul resto dell’Italia. Le mappe meteorologiche indicano un’isoterma prevista di 28°C a 1500 metri sulla Sardegna tra domenica sera e lunedì, riportando al suolo tale valore, in un contesto torrido, potremo avere ancora 43-44°C diffusi. Non si escludono valori più alti, con picchi di 45°C, ma a preoccupare è il fatto che questa lingua infuocata invaderà il Centro tirrenico e quasi tutta l’Italia.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti la possibilità di infrangere alcuni record di giugno con la colonnina di mercurio che salirà fino a 39-40°C a Roma e Firenze, 37°C anche a Napoli sul mare. Il pericolo maggiore di questa ondata di calore sarà la durata: la cappa e il caldo potrebbero insistere sull’Italia fino al 4-5 luglio, con qualche isolato temporale solo sulle Alpi e al Nord-Ovest: altrove sarà meglio organizzarci per andare in montagna o al mare, pronti a tuffarci in un Mediterraneo che comunque registra già 5 gradi più della media. Aria calda e acqua calda, tanta energia in gioco che, al primo refolo fresco in quota, provoca temporali intensi e grandinate come nella giornata di ieri: adesso per almeno 10 giorni non sono previste precipitazioni importanti ma la siccità estrema, presente soprattutto su Nord, Toscana, Lazio, Puglia e Calabria peggiorerà. Forse l’unica buona notizia è che i vacanzieri troveranno tempo soleggiato quasi ovunque per più giorni, ma il caldo sarà davvero insopportabile.

NEL DETTAGLIO

Sabato 25

Al Nord: bel tempo prevalente.

Al Centro: tante nubi, piovaschi sul sassarese, isolati sugli Appennini.

Al Sud: soleggiato, clima molto caldo.

Domenica 26

Al Nord: soleggiato e molto afoso, caldo in aumento.

Al Centro: bel tempo e caldo con picchi di 38-40°C nelle zone interne sarde.

Al Sud: caldo opprimente, picchi oltre i 42°C.

Lunedì 27

Al Nord: soleggiato e molto afoso, caldo in ulteriore aumento fino a 39°C.

Al Centro: bel tempo e caldo con picchi di 38-41°C nelle zone interne.

Al Sud: caldo opprimente, picchi oltre i 42-44°C.

Tendenza

Caronte infiamma il Centro-Sud con picchi fino a 43-45°C, afa diffusa al nord; il super caldo potrebbe durare fino all’inizio di Luglio.

Fonte: iLMeteo.it

