Primo anniversario Biagio Conte, Lagalla: ''Simbolo di solidarietà, suo impegno resterà per sempre fonte di ispirazione''

''La sua eredità non dovrà essere dispersa e, come istituzione, l'amministrazione comunale continuerà a sostenere la Missione Speranza e carità che fratel Biagio ha fondato'', ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla.

«Nel primo anniversario della sua scomparsa Palermo ricorda doverosamente fratel Biagio Conte, simbolo di solidarietà in città e di attenzione rivolta agli ultimi. Il suo impegno resterà per sempre fonte di ispirazione, la sua eredità non dovrà essere dispersa e, come istituzione, l’amministrazione comunale continuerà a sostenere la Missione Speranza e carità che fratel Biagio ha fondato. Oltre alla perpetua testimonianza di solidarietà, oggi voglio anche ricordare i messaggi che fratel Biagio ha rivolto ai giovani negli ultimi anni della sua vita, alzando l’attenzione su falsi valori come il materialismo e il consumismo e su pericolose dipendenze, a cominciare dall’uso di stupefacenti. Concetti ancora oggi di grande attualità che devono spingere le istituzioni e gli adulti in generale a una profonda riflessione». Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

