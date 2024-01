lingua siciliana

Primo Convegno Auclis: ''Alla ricerca della verità sulla lingua siciliana: punti fermi e strategie per il suo rilancio''

In occasione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, istituita nel 2013 dall'Unione Nazionale delle Pro Loco per la data del 17 gennaio di ogni anno al fine di salvaguardare e valorizzare queste espressioni del nostro patrimonio culturale immateriale, oggi (17 gennaio) pomeriggio si terrà una tavola rotonda online con linguisti di fama internazionale.

L'evento è organizzato da un gruppo di associazioni che - in modo sinergico e strutturato- intendono valorizzare e promuovere la cultura e la lingua siciliana come patrimonio culturale e come volano di crescita individuale e collettivo. Tali associazioni si sono organizzate con la sigla AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) poche settimane dopo le giornate sulla cultura e lingua siciliana che si sono tenute a Bruxelles, con eventi sia culturali che artistici anche all'interno degli spazi del Parlamento europeo, il 6 e il 7 dicembre dell'anno passato.

Tra i linguisti presenti alla tavola rotonda online, Alfonso Campisi, professore di Filologia Italiana e Romanza all'Università "La Manouba" di Tunisi, dove ha fondato la prima cattedra al mondo di Lingua e Cultura Siciliana, Gaetano Cipolla, emerito professore di Italiano e Presidente del Dipartimento di Lingue Straniere Moderne alla St. John’s University di New York, e Michal Belina, professore di Linguistica dell'Istituto di Studi Iberici e Iberoamericani dell’Università di Varsavia.

La tavola rotonda online può essere seguita in diretta sulla piattaforma Stream Yard, sulla pagina Facebook di AUCLIS e di tutte le Associazioni affiliate a partire dalle ore 18:30.

Il link per chi volesse seguire il Convegno: https://streamyard.com/kcsjfaxrqa

Fonte: Auclis

