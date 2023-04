disabilità

Progetti di vita individuali, Lagalla: ''Comune di Palermo al lavoro per smaltire lista di attesa''

Il Comune di Palermo sta mantenendo attivi ben 431 cosiddetti ''progetti di vita individuali'', ovvero progetti, previsti dall'articolo 14 della legge 328/00 che riconosce il diritto delle persone con disabilità di veder realizzato attorno a loro una rete di servizi in base all’età e alle loro esigenze specifiche.

"Ad oggi il Comune di Palermo sta mantenendo attivi ben 431 cosiddetti “progetti di vita individuali”, ovvero progetti, previsti dall’articolo 14 della legge 328/00 che riconosce il diritto delle persone con disabilità di veder realizzato attorno a loro una rete di servizi in base all’età e alle loro esigenze specifiche.

Inoltre, in questa importante occasione quale è la Giornata mondiale dell’Autismo, tengo a sottolineare come questa amministrazione sia al lavoro per azzerare la lista di attesa per l'attivazione dei progetti di vita individuali, che in questo momento conta 233 soggetti. Sono due le soluzioni alternative che abbiamo allo studio e che, in qualunque caso, hanno una tempistica legata all’inizio dell’estate: o procederemo con l’attivazione del servizio SAD H (servizio di assistenza domiciliare), per tutti coloro che in questo momento si trovano in attesa e senza alcun servizio o cercheremo di attivare direttamente i progetti individuali nella loro completezza.

La buona notizia per le famiglie e per chi vive la condizione di disabilità, che, da anni, si ritrovano in liste di attesa, è che in entrambe le ipotesi è stata individuata, nel nuovo Pon metro, la misura per coprire, con solidità, l'intero numero dei piani personalizzati. Un risultato, quest'ultimo, frutto di un lavoro incessante da parte dell’amministrazione e per il quale, in particolare, voglio ringraziare per il proficuo impegno l’assessore alle Attività sociali, Rosi Pennino, i suoi uffici e quelli della Ragioneria Generale.

Una volta messe a punto le procedure tecniche ed economiche, finalmente chiuderemo questa pagina triste di ingiustizia sociale per questa città”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine dell'iniziativa, in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo che si è svolta ieri sera al Teatro Politeama.

Sempre nel corso dello spettacolo di ieri sera al Politeama l’assessore Pennino ha messo in evidenza come “questa Giunta, con una delibera, abbia deciso di istituire un tavolo tecnico permanente sul tema dell’Autismo che metterà regole e parametri certi per l’assistenza ai soggetti autistici. Mentre con un’altra delibera, voluta fortemente dal sindaco Lagalla, la Giornata mondiale dell’Autismo del 2 aprile diventa un appuntamento istituzionale che finalmente si libera dalla richiesta di permessi e licenze per lo svolgimento di questo evento”.

