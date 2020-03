scuola

Pubblicazione graduatorie provvisorie scuola infanzia: prorogata al 2 aprile

Proroga dei termini di pubblicazione graduatorie provvisorie scuola infanzia anno scolastico 2020/2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2020 - 10:50:17 Letto 376 volte

Si comunica che, in ragione delle implementazioni del sistema informatico per le iscrizioni on line in via di definizione, risulta necessario prorogare al 2 aprile 2020 il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla scuola dell'infanzia Comunale a.s. 2020/2021 oroginariamente previsto per domani, 2 Marzo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!