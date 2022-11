Pulizia straordinaria

Pulizia straordinaria, Consiglieri Ottava Circoscrizione: ''Cittadini e Circoscrizioni all'oscuro delle vie e degli interventi''

''Ancora una volta stiamo assistendo al mancato coinvolgimento delle Circoscrizioni, organi territoriali più prossimi ai cittadini'', affermano i Consiglieri Ottava Circoscrizione Marino e Albanese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2022 - 12:04:11 Letto 719 volte

l programma di pulizia straordinaria promosso dall’Amministrazione Comunale, realizzato da Rap e Re.Se.T., sarebbe dovuto partire in Ottava Circoscrizione già dallo scorso 15 novembre, ma così non è stato.

“I cittadini ed il Consiglio della Ottava Circoscrizione non sono al corrente delle vie e degli interventi che verranno attuati nel territorio” - ha dichiarato il Cons. Emanuele Maria Marino - “il tema della pulizia e del decoro delle strade è, ovviamente, molto sentito da tutti, non possiamo rimanere all’oscuro di quando e come l’Amministrazione centrale e le società partecipate vogliano operare”.

“Ancora una volta stiamo assistendo al mancato coinvolgimento delle Circoscrizioni, organi territoriali più prossimi ai cittadini ed alle cittadine” - ha dichiarato la Cons. Mari Albanese - “è necessario cambiare rotta se si vuole migliorare l’amministrazione di questa città”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!