Raccolta Differenziata porta a porta a Palermo: lo stato di avanzamento distribuzione attrezzature

Dopo essere intervenuti all'interno del Tommaso Natale, Sferracavallo e nel quartiere 22 Partanna Mondello gli operatori stanno procedendo alla consegna delle attrezzature (sia per le utenze domestiche che non domestiche) nel quartiere Arenella e Vergine Maria.

Continuano come da cronoprogramma, da parte della ditta SEDEN SRL , le attività di distribuzione delle attrezzature (KIT mastelli / carrellati) nei quartieri dove, come da progetto interamente finanziato con fondi europei Pon Metro React/Eu, prenderà avvio, gradualmente, ad anno nuovo, la Raccolta Differenziata porta a porta.

Dopo essere intervenuti all’interno del quartiere 21 (Zona Tommaso Natale e Sferracavallo) e nel quartiere 22 (Partanna Mondello) gli operatori della ditta stanno procedendo alla consegna delle attrezzature (sia per le utenze domestiche che non domestiche) in un ‘altra zona individuata dal progetto e cioè nel quartiere 24 (zona Arenella e Vergine Maria).

In particolare sul quartiere 24 si sta intervenendo nello specifico sui condomini senza amministratore, composti da tre a otto unità familiari e sulle utenze domestiche e non domestiche, sia Food che non Food.

Soltanto per gli Amministratori dei condomini da oltre 8 famiglie (regola che vale su tutti i quartieri coinvolti è previsto la consegna dei kit esclusivamente su appuntamento e, quindi, si chiede di inoltrare i propri riferimenti ai contatti presenti nel volantino allegato così da poter organizzare la consegna in giorno e orario preciso.

Si ricorda che la distribuzione a domicilio sta abbracciando tutte le categorie di utenza con la consegna di Kit domestici a mastelli (per abitazioni singole o bifamiliari), Kit condominiali (da 3 a 8 famiglie) e Kit per Utenze non domestiche (UND food e no Food).

Si ricorda sempre ai cittadini ricadenti nei quartieri: Tommaso Natale e Sferracavallo, Partanna Mondello, Arenella Vergine Maria , Montepellegrino, Borgonuovo – San Giovanni Apostolo, Resuttana – San Lorenzo (per la parte non ancora servita dal porta a porta) che durante le consegne a domicilio, viene lasciato ai soli utenti non trovati al proprio indirizzo ed ai quali, quindi, non è stato possibile consegnare il kit, un volantino anche se, dal primo novembre la ditta abbia programmato diversi passaggi nello stesso quartiere.

Nel volantino sono riportati i contatti mail (KITpalermo@sedensrl.it;) e telefonici (378.3028102 , segreteria digitale). Sia la mail che il contatto telefonico vengono monitorati costantemente.

La media giornaliera delle utenze intercettate presso le abitazioni domestiche o presso le attività commerciali degli esercenti, variano dalle 35 alle 50 utenze.

In fase di consegna tramite un'APP le attrezzature vengono associate al codice fiscale dell’Utente.

Ad oggi sono state servite complessivamente oltre 13.000 famiglie e circa 1000 attività commerciali.

- Alle abitazioni singole o bifamiliare spettano i kit composti da n. 4 mastelli da 30lt distribuiti per le varie frazioni di rifiuto differenziato.

Solo gli utenti appartenenti a questa categoria potranno ritirare il proprio kit anche al punto fisso di via calcante, 14, senza attendere la consegna a domicilio.

Il Front -Office sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13. Per la consegna del Kit presso il front – office è d’obbligo esibire il documento di riconoscimento.

- Alle palazzine o piccoli condomini da 3 ad 8 famiglie, spetterà un singolo kit per l'intero comprensorio composto da n. 4 contenitori carrellati da 120lt, distribuiti per le varie frazioni di rifiuto differenziato.

- Ai condomini da 9 a 60 famiglie e oltre, spetterà un singolo kit composto in relazione alla grandezza del condominio stesso (kit con composizione che varia da min. 4 carrellati da 360 l.+4 da 240 l ad un massimo di 14 carrellati da 360 l a 14 da 240 l.), distribuiti per le varie frazioni di rifiuto differenziato. Qualora ci fossero evidenti problematiche riconducibile agli spazi , in maniera eccezionale, i condomini potranno ritirare un numero inferiore di carrellati in egual misura per ogni tipologia.

- Alle utenze commerciali i kit verranno distribuiti sempre con modalità “porta a porta” come quelli domestici ed i kit si divideranno a seconda della tipologia dell'utenza stessa, se food (n. 4 contenitori carrellati di varie volumetria e n.1 mastello da 30lt) o no-food (n. 2 contenitori carrellati + un mastello).

Si invitano tutti gli utenti coinvolti in questa fase di start -up a ritirare i Kit e/o i carrellati secondo tipologia che è stata per loro prevista dal progetto. Qualora potessero esserci, per una ottimizzazione del servizio, richieste di sostituzione di Kit per situazioni particolari, le stesse potranno essere attenzionate solo in un secondo tempo. Non potranno essere prese quindi in considerazione in questa fase di distribuzione.

Fonte: Rap

