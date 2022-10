Rap

Rap, chiusura CCR Basile in occasione della Fiera dei Morti

Rap informa su: chiusura CCR Basile in occasione della Fiera dei Morti, attivitÓ di pulizia straordinaria, spazzamento meccanizzato, ritiro rifiuti ingombranti abbandonati su strada.

Fiera dei Morti – Chiusura CCR Basile

In occasione della manifestazione della Fiera dei Morti organizzata dal Comune di Palermo, che si terrà dal 27 ottobre al 3 novembre all’interno del parcheggio Basile, dove l’Azienda ha provveduto ad effettuare un intervento di pulizia straordinaria sull’intero asse viario, si informano i cittadini che il CCR Basile rimarrà chiuso dal 30 al 2 novembre. Restano invariati gli orari di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre, in cui il CCR sarà aperto dalle ore 7 alle ore 13. La variazione oraria, richiesta dall’Assessorato alle attività produttive del Comune di Palermo si è resa necessaria per evitare che l’operatività e la funzionalità del CCR coincidesse o fosse rallentata o finanche impedita dagli orari di apertura e chiusura della manifestazione.

Nessuna variazione per quanto riguarda gli altri Centri Comunali di Raccolta.

Piano di pulizia straordinaria RAP – RESET attività di diserbo, ritiro ingombranti e spazzamento

Nell’ambito della azioni congiunte sui quartieri da parte di RAP e RESET si informa che, dopo avere ultimato la scorsa settimana le attività di diserbo e spazzamento, nonché il ritiro degli ingombranti nel quartiere 13 (Villagrazia – Falsomiele), restano solo da definire via dell’Airone, le squadre della RESET si sono spostate questa mattina sul quartiere 14 ( Mezzomonreale – Villatasca) dove rimarranno per 3 giorni. A seguire in programma il quartiere 4 ( Santa Rosalia - Montegrappa).

Giornalmente, in media, vengono diserbate da 20 a 25 km di strada. Dal 12 settembre al 20 ottobre sono state ripulite 990 vie. La RAP contestualmente interviene prima con la bonifica delle maxi aree ricadenti sempre nei quartieri coinvolti dalle attività congiunte e qualora RESET riscontri altri abbandoni, questi vengono segnalati contestualmente all’Azienda per programmare ulteriori interventi.

Dal primo settembre al 20 ottobre, su tutto il territorio comunale la RAP ha effettuato oltre 1000 interventi portando via circa 165 tonnellate di ingombranti abbandonati nella pubblica via (11mila pezzi ritirati).

Questo fine settimana sono state ripulite dai rifiuti ingombranti le vie: Centorbe, via Vincenzo Barone, via Vincenzo Raiti, via Pelligra, villetta Tukory, via Jung, via Cimbali, via Saverio Latteri, Piazza Baronio Manfredi, via Diego Orlando, via Mongitore, Piazza Garraffello, via Santa Maria Mazzarello, via Sampolo angolo Lamarmora, via Ximenes, via della Cera, via Archimede, via Principe Scordia , via Enrico Albanese, via dello Spasimo, via Cerda, via Perpignano, Parcheggio Basile dove in quest’ultimo caso, sono state tolte 3 tonnellate di ingombranti, rifiuti combusti, una tonnellata di inerti, della ceramica oltre ad avere effettuato il diserbo a cura di Reset.

Attività di Spazzamento manuale e notturno in corso

Per quanto concerne lo spazzamento manuale, questo fine settimana, oltre ai consueti itinerari previsti, si è intervenuti all’interno della Vucciria in : vicolo dei Calzolai; via Cassari; via Chiavettieri; via dei Frangiai; via Garraffello; piazza Garraffello; via della Loggia; vicolo Mezzani; via Pannieri; vicolo Paterna; vicolo Santa Sofia; via Terra delle Mosche; via dei Tintori; cortile Vecchio (piazza Garraffello). Spazzamento meccanizzato effettuato in Piazza San Francesco di Paola, via Tindari con relativo svuotamento dei cestini all’interno del parco e via Pignatelli Aragona, via Volturno, via Turrisi Colonna , Houel e Goethe.

Per quanto concerne le attività di spazzamento notturno la Rap sta intensificando gli itinerari giornalieri sia continuando all’interno dell’Ottava circoscrizione, con l’ausilio della Polizia Municipale e Amat secondo ordinanza n°646 del 26 Agosto 2020., sia nelle restanti parti della città utilizzando al meglio le risorse disponibili sia interne di personale che di mezzi. In questo senso si ritorna a chiedere collaborazione ai cittadini, affinchè, dal 24 al 28 ottobre, dalle ore 21 in poi, vengano spostate le proprie auto per rendere fluido il passaggio delle spazzatrici.

Primo itinerario.

Oggi, lunedì 24 ottobre: piazza Riccardo Strauss; Domani martedì 25 ottobre via Domenico Di Marco e via Sabotino; mercoledì 26 ottobre: via Francesco Petrarca ; giovedì 27 ottobre: via Giacomo Leopardi ; venerdì 28 ottobre: via Anwar Sadat.

Secondo itinerario.

Spazzamento fuori 8 circoscrizione: lunedì 24 ottobre: via Amedeo d’Aosta; martedì 25 ottobre: via Papa Giovanni XXIII; mercoledì 26 ottobre: via Maria SS. Mediatrice (da viale Regione Siciliana a piazza Barberino); giovedì 27 ottobre: via Uditore (da via Aci a via Tiepolo) ; venerdì 28 ottobre: via Besio e via Vanvitelli.

Sulle attività poste in essere è stata data informazione e comunicazione con attività porta a porta o con cartelli posizionati ad hoc che avvertono del passaggio delle spazzatrici.

Il già menzionato programma anticipa una riorganizzazione più complessa dei servizi di igiene del suolo cittadina a cui sta lavorando il management aziendale e che, si ritiene possa essere definito per una prima attuazione sperimentale, già a fine settimana, nelle more delle assunzioni programmate e già autorizzate dalla giunta comunale.

