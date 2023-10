raccolta stradale rifiuti

Rap, gli interventi di recupero in programma sul servizio di raccolta stradale dei rifiuti

Per il servizio di raccolta stradale, la RAP ha disposto la messa in campo di 5 squadre straordinarie con al seguito pala meccanica e compattatore.

Per quanto concerne le attività di recupero del pregresso, relativo al servizio di raccolta stradale, si informa che il management RAP ha disposto la messa in campo di 5 squadre straordinarie con al seguito pala meccanica e compattatore che stanno nei 3 turni di lavoro (antimeridiano, pomeridiano e notturno) intervenendo in maniera rilevante e puntuale.

Per quanto riguarda le strade non oggetto di emergenza, che abbracciano la zona Nord e Sud della Città, le stesse sono servite regolarmente dai compattatori.

Questa emergenza rifiuti in corso ( che come le altre di giugno – luglio – agosto -- settembre) è causata da una strutturale carenza di personale e di mezzi operativi è non è assolutamente attribuita al personale in atto indagato dagli inquirenti per assenteismo e furto di carburante.

Attività definite, in corso ed in programma nelle prossime ore

Stamattina si è intervenuti in via Roccazzo, in via Piave, in via Riserva Reale, in via Di Bella, in viale Regione Siciliana lato villa Tasca, via Ippolito Nievo, via Conte Federico, Piazza Pagliarelli e via Altofonte.

In serata, con un’altra squadra si interverrà in via Belmonte Chiavelli, via Paratore, via Gramsci, via Sanfilippo, via Santa Maria di Gesù, via Sagittario.

Per quanto concerne il quartiere Falsomiele si informa che le attività di recupero sono sul finire e manca soltanto qualche postazione di via Villagrazia, dove è in atto un intervento mirato.

In serata, una squadra, invece, sarà dedicata interamente a Bonagia. L’intervento sarà avviato da via dell’Ermellino e via dell'Antilope per proseguire fino a chiusura del quartiere; un’altra squadra sempre questo pomeriggio sta definendo il quartiere Sperone.

Le vie interessate agli interventi del suddetto quartiere sono: via Pecori Giraldi, via Pennino e via Li Puma.

In turno notturno si interverrà su Tommaso Natale e quartiere Marinella. Massima attenzione alle vie: Jack London, via Salgari, via Collodi, via Calcante e via Papini.

Domani mattina si concluderanno gli interventi su Passo di Rigano (via Zaire e Guarneri) e si procederà nella zona di via Castellana: in via Villini Sant’Isidoro, Santissimo Isidoro, Falconara e Bronte.

Dal pomeriggio di domani a seguire, in programma, con l’ausilio delle pale meccaniche, saranno servite alcune postazioni di via Lanza di Scalea, via Celona, viale Regione Siciliana, altezza Ospedale Cervello e via Cosenz.

Si ricorda ai cittadini, come previsto dal regolamento comunale, che i conferimenti nei cassonetti devono avvenire esclusivamente nelle ore pomeridiane: dalle ore 18 alle ore 22 di ogni giorno ed è vietato il conferimento nei giorni festivi e domenicali.

Qualora i cittadini volessero disfarsi dei propri ingombranti, anziché lasciarli agli angoli di strada o in prossimità di cestini gettacarte o in prossimità dei cassonetti, arrecando nocumento al servizio e all’ambiente, possono gratuitamente contattare il numero verde della RAP 800237713 per richiedere il ritiro a domicilio presso la propria abitazione. Diversamente i cittadini possono usufruire dei 7 Centri Comunali di Raccolta dislocati in città (Lennon, Giotto, Oreto, Minutilla, Basile, Picciotti, Pace).

Per verificare il Centro Comunale di Raccolta più vicino alla propria abitazione, gli orari di apertura e cosa poter conferire, si può consultare il sito istituzionale della RAP: www.rapspa.it

