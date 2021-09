referendum cannabis

Referendum cannabis, Ferrandelli: ''Bene richiamo del presidente dell'Anci ai Comuni''

''Come Più Europa continueremo con ogni mobilitazione possibile affinché i Comuni rispettino la volontà di oltre mezzo milione di cittadini che vogliono legalizzare la cannabis'', dichiara Fabrizio Ferrandelli.

27/09/2021

“Ha fatto bene il presidente dell’Anci Decaro a richiamare i Comuni sulla necessità di mandare quanto prima le firme certificate per il referendum cannabis. L’eccesso di burocrazia, la mancanza di personale adeguato nella macchina amministrativa dei comuni e, più in generale, l’inadeguata pubblicità dei mezzi di informazione su questo referendum che ha avuto un successo straordinario tra gli italiani, che ci ha portato in poco tempo a raggiungere le 500mila firme, producono un vero e proprio ostacolo all’esercizio di questo strumento democratico da parte dei cittadini.

Come Più Europa continueremo con ogni mobilitazione possibile affinché i Comuni rispettino la volontà di oltre mezzo milione di cittadini che vogliono legalizzare la cannabis”. Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, membro della direzione di Più Europa, e del direttivo nazionale Anci.

