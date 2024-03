Parco Ninni Cassarà

Riapertura villa Trabia, Lagalla: ''Intitolazione del parco al Vicequestore Ninni Cassarà è un atto simbolico di grande rilevanza per Palermo''

''L'amministrazione è venuta incontro a un giusto rilievo della famiglia che qualche mese fa temeva l'oblio per un nome che è un simbolo nella lotta alla criminalità organizzata'', ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla.

«Aver intitolato e dedicato il Parco di Villa Trabia al Vicequestore Ninni Cassarà nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie è un atto simbolico di grande rilevanza per la città.

Proprio con la famiglia Cassarà, che ringrazio, si è instaurato un percorso di collaborazione che oggi porta a questo risultato.

Questa è una villa recentemente rinnovata e di questo ringrazio il lavoro dell’assessorato al Verde, degli uffici e delle maestranze del Comune e delle partecipate.

Esattamente il lavoro che stiamo portando avanti in altri polmoni verdi, come il Giardino Inglese, Villa Giulia e il Giardino della Zisa che intendiamo restituire ai palermitani.

Coniughiamo tutto questo alla memoria, all’innovazione e al futuro, riaprendo tutti e tre gli ingressi di Villa Trabia, compreso quello di via Damiani Almeyda che si aggiunge a quelli di via Salinas e di via Marchese Ugo, dove è stato riqualificato anche il cancello storico».

