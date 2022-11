Listeria

Rischio Listeria, ritirati tortini di merluzzo Sodergarden. Ministero della Salute: ''Non consumare il prodotto''

Il ministero della Salute invita ''i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso''.

Pubblicata il: 15/11/2022

Ritiro precauzionale del prodotto a base di merluzzo Sodergarden per "rischio microbiologico da batterio Listeria". Lo comunica il ministero della Salute, sul suo sito Internet, invitando "i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso". Si tratta dei 'Cod fishcake' da 340 grammi, prodotti da Jeka Fish A/S, con scadenza 6 dicembre 2022. Il lotto non è indicato.

Fonte: ministero della Salute

