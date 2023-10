raccolta firme

Sabato e domenica una raccolta firme allo Sperone, attesi da oltre 20 anni dai cittadini: ''Parco pubblico in piazza Achille Grandi e sistemazione vicolo Benfratelli''

Obiettivo dell'iniziativa è la richiesta al Comune di Palermo ad accogliere la realizzazione e il finanziamento degli interventi attraverso il reinserimento degli stessi nel suddetto Accordo di Programma.

È prevista per sabato 14 ottobre dalle ore 18.00 alle 19.00 e domenica 15 ottobre dalle ore 8.30 alle 11.00 nel quartiere Sperone di Palermo (spazio antistante alla Parrocchia San Sergio I Papa - via Pecori Giraldi 49) l’iniziativa di raccolta firme indirizzata al Comune di Palermo finalizzata alla Realizzazione e finanziamento degli interventi “Realizzazione di un giardino pubblico in piazza Achille Grandi” e “Sistemazione di vicolo Benfratelli”.

Due interventi di grande importanza per il rilancio del quartiere Sperone inseriti e recentemente definanziati ed esclusi da un Accordo di Programma tra Regione Siciliana e Comune di Palermo.

Raccontano così alcuni residenti della zona: “La zona attorno a piazza Achille Grandi e alla Parrocchia San Sergio I Papa versa nel degrado, a causa della presenza di tre terreni incolti, nel raggio di alcune decine di metri, divenuti discariche abusive. Questo fornisce un forte incentivo all’illecito abbandono di rifiuti ingombranti, non soltanto all’interno di questi terreni, ma anche nelle aree limitrofe, soprattutto presso i cassonetti per la raccolta di rifiuti ordinari. Noi, diversi cittadini residenti allo Sperone, da anni ci battiamo per liberare il quartiere dal degrado, e abbiamo così deciso di costituire un Comitato ‘Achille Grandi’, per chiedere con forza che il progetto per la sistemazione a verde attrezzato dell’omonima piazza venga immediatamente reinserito”.

Motivazioni dell’iniziativa:

Da oltre vent’anni i cittadini residenti del quartiere Sperone attendono la realizzazione dei suddetti interventi, recentemente definanziati e esclusi con Delibera di Giunta Comunale n.248 del 11 agosto 2023 dall’Accordo di Programma tra Regione Siciliana e Comune di Palermo relativo agli interventi di Recupero Urbano PRU allo Sperone e a Borgo Nuovo e al Programma Integrato di Intervento a San Filippo Neri (Decreto del Presidente della Regione n. 501 del 11 gennaio 2021);

I due interventi sono di importante rilevanza per il rilancio del quartiere Sperone in linea col principale obiettivo dell’Accordo di Programma di far riemergere l'identità dei luoghi con il “potenziamento della qualità urbana”;

Con la realizzazione di un giardino pubblico in Piazza Achille Grandi e la sistemazione di vicolo Benfratelli, da un lato, si restituirebbe un importante spazio di aggregazione da anni rivendicato dai cittadini intervenendo su un’area oggi abbandonata e dequalificata socialmente e ambientalmente, dall’altro lato, si potrà migliorare la mobilità cittadina e il collegamento viario del quartiere.

