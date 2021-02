Safer Internet Day

Safer Internet Day. Orlando: ''Istituzioni siano attive nel promuovere utilizzo critico di Internet e strumenti digitali''

Il pensiero di Leoluca Orlando, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in rete.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2021 - 09:46:08 Letto 382 volte

"E' importante che tutte le istituzioni siano attive nel promuovere una cultura dell'utilizzo critico di Internet e degli strumenti digitali, facendosi parte attiva e sostenendo quanti operano con professionalità per informare e formare, coinvolgendo tanto gli adulti quanto i più giovani.

Un apprezzamento va quindi all'iniziativa del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, che prova a mettere in rete competenze e professionalità presenti nel nostro territorio per una utile ricaduta sulla collettività".

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in rete.

