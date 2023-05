Fiume Oreto

Salvaguardia del Fiume Oreto con contributi economici del FAI: l'incontro a Palazzo delle Aquile

Il contributo economico di 65.000 euro che il FAI ha messo a disposizione sin dal 2019, da impegnare entro il 2023 potrà essere assegnato ai Comuni di Palermo, Altofonte e Monreale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2023 - 17:12:36 Letto 739 volte

Ieri 17 maggio, presso la sede istituzionale del Palazzo delle Aquile, ha avuto luogo l’incontro per la prosecuzione dell’iter istituzionale e amministrativo volto a impegnare il contributo economico di 65.000 euro che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ha messo a disposizione sin dal 2019 a favore di interventi per la salvaguardia del Fiume Oreto, in seguito al 2° posto nazionale ottenuto al censimento “I Luoghi del Cuore” nel 2018, grazie ai voti di 83.138 persone.

Il contributo, da impegnare entro il 2023 potrà essere assegnato ai Comuni di Palermo, Altofonte e Monreale. All’incontro, che ha sortito gli atti da porre in essere da parte del Comune di Palermo (capofila) e dei Comuni di Altofonte e di Monreale, hanno partecipato l’Assessore alle Politiche Ambientali Dott. Andrea Mineo, gli uffici di processo con l’arch. G. Liuzzo e l’arch. Sarta, il FAI con la Dott.ssa Federica Armiraglio Responsabile della campagna “I Luoghi del Cuore”, l’arch. Roberta Lamperti Responsabile procedure di intervento sui Luoghi del Cuore e l’arch. Sabrina Milone - Capo Delegazione FAI Palermo; la Sindaca del Comune di Altofonte, Dott.ssa Angela De Luca.

A valle dell’incontro istituzionale, i convenuti hanno ricevuto i rappresentanti del Comitato Promotore per il Contratto di Fiume e di Costa Oreto, che hanno sostenuto le proposte di intervento al vaglio del FAI per i tre Comuni aggregati e oggetto del contributo stanziato: Francesco Liotti - circolo Legambiente Mesogeo; Pietro Ciulla WWF Sicilia nord-occidentale; Rosario Favitta - Comitato Pioppo comune; Amelia Cassataro Ass. Idea Hub; Salvatore Bucchieri Comitato Salviamo l'Oreto.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!