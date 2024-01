Sanatoria case confiscate

Sanatoria per case confiscate, al Sunia assistenza per compilazione e invio delle istanze

''Diverse centinaia le famiglie che hanno dovuto recuperare alloggi lasciati al degrado per mancanza di risposte dalle istituzioni'', dichiara Zaher Darwish, segretario del Sunia Palermo

Presso il Sunia, in via Tenente Giovanni Ingrao, sarà fornita assistenza per la compilazione e invio delle istanze di sanatoria per le occupazioni abusive degli immobili confiscati alla mafia.

“Sono diverse centinaia le famiglie che occupano case confiscate alla mafia, vista l’assenza di offerta, di risposte e di attenzione da parte delle istituzioni pubbliche – dichiara Zaher Darwish, segretario del Sunia Palermo - Famiglie che hanno dovuto fare la scelta di recuperare immobili quasi sempre lasciati all’abbandono e al degrado. Come tutte le sanatorie, anche questa denota l’assenza di un progetto concreto da parte delle istituzioni per affrontare il tema abitativo a Palermo come in Sicilia”.

“Da tempo chiediamo un censimento completo di questi immobili, appartamenti, edifici, garage che sono sparsi un po' in tutta la città. Parliamo di centinaia e centinaia di spazi confiscati utilizzati come alloggi da nuclei famigliari in disagio economico, per stato di necessità – aggiunge Darwish – L’immobile di via Riccardo da Lentini è uno di questi, abitato da 41 famiglie, dove siamo intervenuti un anno fa per evitare lo sgombero già programmato. Con la sanatoria si dovranno pagare i canoni di locazione correnti, a partire dalla data dell’occupazione”.

