Santa Rosalia, gli eventi in programma per il 4 settembre in contemporanea con la tradizionale ''acchianata''

Al via il lungo anno di iniziative culturali che porterà al Quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia.

Spettacolo itinerante per la sera del 3 settembre durante la salita dei fedeli al Santuario di Monte Pellegrino. Si tratta di 13 esibizioni in 4 tappe proposte dalla cooperativa “Le Beccanti” con la collaborazione dell’associazione “Kleis” per un costo di 88 mila euro.

Dal 2 al 4 settembre, invece, andrà in scena “il Festinello 2023” con l’esibizione di bande musicali e canti popolari per le vie del centro storico.

La sera di lunedì 4 settembre, in piazza Pretoria ci sarà l’esibizione de “Il cunto di santa Rosalia”, curato dall’associazione “Kleis”, nell’ambito della rassegna Aedi Off giunta alla sua quarta edizione.

