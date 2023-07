Scacchi

Scacchi, in Sicilia i ''Campionati Mondiali Senior'' dal 24 ottobre al 6 novembre

Quattro le categorie in programma per età (50+ e 65+ Open e Donne).

Dal 24 ottobre al 6 novembre prossimi, presso il CDSHotels - Città del Mare di Terrasini, in provincia di Palermo, per la prima volta in Sicilia, si svolgeranno i “Campionati Mondiali Senior" di Scacchi.

Tra gli organizzatori di questo storico evento l'Accademia Scacchistica Monrealese, con Unichess, sotto l'egida della FIDE (International Chess Federation) e della FSI (Federazione Scacchistica Italiana).

L’assegnazione dell’importante appuntamento mondiale inorgoglisce gli organizzatori: “Dopo anni di esperienza e successi sul campo – riferisce Antonio Maestri presidente dell’Associazione Scacchistica Monrealese – con l’organizzazione di svariati tornei tra cui i campionati italiani studenteschi e lo scorso anno il campionato italiano giovanile Under 18, l’associazione che mi onoro di presiedere, con l’organizzazione di uno dei più importanti eventi scacchistici, che subito a ridosso dell’estate metteremo in campo per la prima volta in Sicilia, fa un ulteriore quanto importantissimo salto di qualità”.

Quattro le categorie in programma per età (50+ e 65+ Open e Donne), che nel giorno di riposo avranno l’occasione di visitare Monreale, per far sì che la città patrimonio dell’Unesco, venga mostrata con orgoglio alle centinaia di scacchisti provenienti da tutto il mondo che avranno a disposizione un ricco montepremi che ammonta ad oltre 40 mila euro.

