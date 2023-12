palestra scuola Saladino

Scuola, al via lavori nuova palestra all'IC Saladino

I lavori consentiranno di riqualificare, sia a livello impiantistico che strutturale, gli spazi già esistenti della palestra al coperto.

12/12/2023

"Da questa mattina gli operai della ditta Teknoservice di Santa Tecla (Catania) sono a lavoro nell’Istituto comprensivo Giuliana Saladino per realizzare una nuova palestra. Stiamo lavorando per promuovere lo sport nelle scuole, dando anche la possibilità ai dirigenti di aprire i loro plessi al quartiere, ai ragazzi e alle associazioni sportive della città. Poco più di un mese fa, insieme al Sindaco Lagalla, mi sono recato proprio nella scuola Saladino per inaugurare un bellissimo campo sportivo polivalente all'aperto, realizzato con i fondi assegnati dall’Amministrazione per la manutenzione straordinaria delle istituzioni scolastiche.

L’intervento partito oggi, finanziato con fondi extra comunali dal valore di 258.513 euro, verrà ultimato in un massimo di cinque mesi, quindi contiamo di poter tornare al Cep alla fine di aprile per l’inaugurazione. I lavori consentiranno di riqualificare, sia a livello impiantistico che strutturale, gli spazi già esistenti della palestra al coperto. Tra gli interventi previsti, il rifacimento della pavimentazione e della segnatura; la realizzazione di un campo sportivo per pallavolo e pallacanestro; la realizzazione del sistema fonoassorbente a vantaggio delle aule sottostanti; la creazione di un deposito per le attrezzature sportive; la sostituzione degli infissi e l’adeguamento dell’impianto elettrico con l’installazione di nuovi led e la sostituzione del quadro esistente. Ringrazio gli architetti Michele Manca, Brigitta Sanfilippo e gli ingegneri Maria Vita Seminara, Fabio Giammarinaro, Gaetano Russo e Giuseppe Pecoraro dell’Edilizia scolastica per il loro prezioso lavoro".



Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

