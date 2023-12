riscaldamento scuola

Scuola Gaetano Costa, acceso il nuovo impianto di riscaldamento

''Si tratta di uno tra i tantissimi interventi che abbiamo realizzato o che stiamo mettendo a punto per riportare le scuole di Palermo ad una condizione di normalità e civiltà'', ha dichiaratto Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica del Comune di Palermo.

Pubblicata il: 11/12/2023

Questa mattina, alla presenza dell'assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica Aristide Tamajo, sono stati accesi i riscaldamenti nel plesso «Gaetano Costa» di via G.B. Ughetti n. 27 (Villaggio Santa Rosalia) che ospita quattro sezioni di scuola dell'infanzia e venti classi di scuola primaria.



Nella scuola Costa, che afferisce all'Istituto comprensivo statale «D. Scinà - G. Costa», il Comune di Palermo è intervenuto su due fronti per ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento che l'anno scorso - dopo il periodo di blocco a causa del Covid - aveva smesso di funzionare. AMG ha realizzato la nuova centrale termica mentre grazie all'Accordo quadro per la Palermo Sud sono stati ristrutturati i locali che ospitano l'impianto.



«Grazie al lavoro degli uffici e della AMG, e alla preziosa collaborazione della dirigente scolastica Martorana e del consigliere Imperiale, siamo riusciti a dotare la scuola di un nuovo impianto di riscaldamento. Dopo i problemi riscontrati lo scorso anno, l'accensione di questa mattina ha rappresentato un momento simbolico molto importante. Si tratta di uno tra i tantissimi interventi che abbiamo realizzato o che stiamo mettendo a punto per riportare le scuole di Palermo ad una condizione di normalità e civiltà». Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica del Comune di Palermo.



Salvo Imperiale, consigliere comunale e presidente della IV commissione: «Finalmente i bambini possono stare al caldo. Il loro benessere, anche e soprattutto negli ambienti scolastici, è la priorità. L'impegno preso l'anno scorso insieme all'assessore Tamajo e a tutta l'Amministrazione è stato mantenuto».



«Oggi è un bel giorno perché abbiamo ristabilito un diritto per i nostri bambini che è quello di crescere e apprendere in un luogo sicuro. Gli obiettivi si raggiungono con il lavoro di squadra e questo è stato possibile grazie all'interlocuzione con l'assessore Aristide Tamajo e con il consigliere comunale Salvo Imperiale. Mi corre l’obbligo di ringraziare anche i docenti, i collaboratori scolastici e le referenti del plesso Costa per aver dimostrato senso di appartenenza e di corresponsabilità», così la dirigente dell'IC Scinà Costa, Maria Gabriella Martorana.



Maurizio Davì, consigliere della IV circoscrizione: «Ringrazio l'assessore Aristide Tamajo che ha mantenuto questo impegno e il presidente Salvo Imperiale che è sempre presente e attivo sul territorio della IV circoscrizione».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

