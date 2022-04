laboratori green

Scuola, riaperti termini presentazione istanze laboratori green

I beneficiari potranno utilizzare le risorse per la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2022 - 16:36:16 Letto 745 volte

“Grazie al lavoro della nostra Sottosegretaria Barbara Floridia è stato pubblicato l'Avviso del Ministero dell'Istruzione, con cui vengono riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative alla realizzazione dei laboratori green per le scuole del secondo ciclo. Considerato che vi sono risorse ancora da assegnare, con il presente avviso si dispone l’apertura della seconda finestra dello ‘sportello’, riservata alle istituzioni scolastiche statali non finanziate a seguito del precedente avviso, la cui scadenza era fissata per le 12.00 del 31 Gennaio 2022”. Lo dichiara la parlamentare del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo.

Le nuove istanze dovranno essere presentate on line attraverso il sito http://www.istruzione.it/pon/ entro le ore 15.00 del 6 Maggio 2022.

“I beneficiari - conclude Alaimo - potranno utilizzare le risorse per la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo. Continua il nostro impegno per rendere gli istituti scolastici italiani più inclusivi, innovativi e sostenibili”.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!