Sequestro Amap, Prefettura di Palermo convoca i sindacati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2023 - 17:08:16 Letto 794 volte

"Ci auguriamo che la convocazione dei sindacati per domani alle 10 alla Prefettura di Palermo, sulla situazione dell'Amap, sia foriera di buone notizie per i lavoratori e per centinaia di migliaia di cittadini: un servizio delicato come quello idrico e di depurazione non può subire interruzioni, né i lavoratori possono pagare il prezzo di una vicenda in cui non c'entrano nulla. Ricordiamo che quasi 700 famiglie non hanno ricevuto gli stipendi di maggio e la situazione è ormai insostenibile, per questo domani terremo un sit-in davanti alla Prefettura in attesa delle comunicazioni ufficiali delle istituzioni". Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Daniele Ciulla di Federenergia Cisal.

Fonte: Federenergia Cisal

Fonte Immagine: Federenergia Cisal

