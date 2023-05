Sicily Music Conference

Sicily Music Conference, grande successo per l'unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia

4 giorni di parole e musica, riflessioni, analisi e confronti dedicati soprattutto ai temi individuati per questa edizione: accessibilità e sostenibilità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2023 - 10:35:35 Letto 736 volte

Dal 18 al 21 maggio a Palermo, si è tenuta per il secondo anno consecutivo la Sicily Music Conference | Meeting & Festival, l’unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia.

4 giorni di parole e musica, riflessioni, analisi e confronti dedicati soprattutto ai temi individuati per questa edizione: accessibilità e sostenibilità.

Durante la Sicily Music Conference Palermo è stato teatro di incontri, panel, workshop, conferenze e seminari caratterizzati da una numerosissima affluenza di pubblico interessato ed eterogeneo. Studenti, addetti ai lavori e appassionati di ogni età arrivati da tutta la Sicilia ma non solo, hanno frequentato con regolarità continuità gli eventi delle sale del Cre.Zi.Plus presso i Cantieri Culturali della Zisa partecipando in modo attivo agli incontri rendendo la SMC un vero e proprio momento di condivisione.

Anche delegati, relatori e ospiti hanno raggiunto questa meravigliosa città, crocevia di cultura unica al mondo, da ogni parte di Italia e dal nord Europa hanno trovato terreno fertile per affrontare approfondimenti e riflessioni specifiche sui mestieri della musica e sulle molte opportunità di lavoro che questo settore può offrire.

L’interazione di tutti ha permesso di creare una nuova e preziosa rete di contatti e conoscenze.

«Siamo immensamente grati alla al pubblico di Palermo per l’entusiasmo e il calore con i quali hanno aderito e partecipato a questa seconda edizione della Conference. Siamo onorati di avere avuto ai nostri microfoni addetti ai lavori siciliani, e non solo, moltissimi infatti i relatori, i moderatori e gli ospiti arrivati da tutta Italia e da parte dell’Europa – dichiara Federica Ceppa, Co-Founder & head of strategy SMC – In particolare vogliamo ringraziare i delegati della Regione Emilia Romagna che hanno potuto raggiungere la Sicilia nonostante le drammatiche ore che stanno vivendo e che hanno portato, insieme al team di Puglia Sounds e di Italia Music Lab, preziosi spunti di buone pratiche che nei prossime mesi verranno condivisi con le Istituzioni regionali e cittadine, già molto sensibili ai temi della conference. E chiaramente vogliamo ringraziare gli artisti che sono stati ospiti della SMC e che hanno incontrato gli studenti Meg e Dario Magiaracina (LRDL). L’appuntamento con la terza edizione è per maggio 2024 con la speranza che il prossimo anno sia con noi anche il sole che scalda e illumina una terra unica per la sua ospitalità e tradizione culturale».

I NUMERI DELLA SECONDA EDIZIONE:

35 incontri fra panel e talk;

78 ospiti relatori provenienti dalla Sicilia e dal continente;

200 studenti coinvolti presso i loro istituti;

1500 presenze fra incontri ed eventi serali;

oltre 24 ore di audio report;

oltre 30 live set fra dj set, showcase e live;

15 strutture alberghiere coinvolte a Palermo;

115 pernotti in strutture palermitane;

250 circa di pasti consumati presso la sede della SMC e in ristoranti cittadini;

innumerevoli aperitivi...

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!