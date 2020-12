Sicurezza ponti

Sicurezza ponti e circonvallazione, Varrica: ''Manca solo firma del Comune di Palermo''

Gli interventi sono relativi al Ponte Corleone, al ponte Oreto e allo svincolo Perpignano.

“Dopo poco più di un mese di lavoro siamo in dirittura d'arrivo rispetto all'intesa tra Provveditorato alle opere pubbliche, ANAS e Comune di Palermo per la realizzazione di una serie di interventi strategici per la città attesi da decenni”. Lo annuncia il deputato nazionale Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle che lo scorso ottobre, per la prima volta, ha convocato il tavolo di lavoro con Provveditorato alle opere pubbliche, ANAS e Comune di Palermo al fine di verificare la fattibilità di una convenzione tra le parti.



“Il Provveditore Ievolella - spiega Varrica - ha trasmesso il protocollo con l'avallo di Anas e del Ministero e dunque pronto per essere deliberato dalla giunta e sottoscritto dal sindaco. Si potrà iniziare sin da subito con singole convenzioni attuative per la progettazione e la realizzazione della manutenzione straordinaria del Ponte Oreto e per la progettazione esecutiva dello svincolo Perpignano e degli interventi relativi al Ponte Corleone. Nel frattempo per questi interventi sulla circonvallazione sto lavorando al reperimento delle risorse necessarie per realizzare anche i lavori affinché non si perda un solo giorno. La sicurezza delle infrastrutture è una priorità, siamo in presenza di un passo importante cui dovranno seguirne altri”.



"Sono contento - ha concluso il deputato palermitano - che il percorso da me proposto, grazie alla disponibilità degli attori istituzionali coinvolti che mi sento in dovere di ringraziare, sia stato lo spunto decisivo per dare risposte concrete e sbloccare situazioni ferme da troppo tempo. Continuo ad essere convinto che chi rappresenta le Istituzioni, nei diversi ruoli, debba sforzarsi di costruire soluzioni ai problemi della collettività”.

