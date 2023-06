libro sospeso

Solidarietà, dona un libro sospeso all'Ospedale dei Bambini di Palermo

Arriva l'estate e un libro può essere un bellissimo ponte con il mondo della fantasia per i bambini che sono costretti a passare del tempo, più o meno lungo, in ospedale.

29/06/2023

Illustramente, festival dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia sostiene l’associazione di promozione sociale GSLG - Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile-APS per la donazione di libri all'Ospedale dei Bambini di Palermo e al contempo per la sensibilizzazione al tema dell'infanzia ospedalizzata della Città di Palermo.

Vi chiediamo di sostenere il progetto arricchendo la nostra donazione diventando anche voi Donatori di un libro “sospeso”.

Recatevi presso la libreria "Dudi" di via Quintino Sella, 71, a Palermo, libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, e comunicate la vostra adesione all'iniziativa acquistando un libro da donare.

Illustramente si impegna a ritirare i libri acquistati e aggiungerli alla donazione del GSLG - Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile-APS e ad organizzare attività di letture a voce alta per i piccoli ospiti dell'Ospedale dei Bambini di Palermo.

Potete ricevere ulteriori comunicazioni e seguire le varie fasi del progetto tramite i social sulla pagina di Illustramente, del GSLG e della libreria Dudi.

