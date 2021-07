accordo territoriale

Sottoscritto il nuovo accordo territoriale del Comune di Monreale

Nuovo accordo territoriale del Comune di Monreale sottoscritto tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative.

Ieri è stato depositato alla presenza del Sindaco e di vari Assessori il nuovo accordo territoriale del Comune di Monreale sottoscritto tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative.

A comunicarlo Confedilizia, che si dichiara soddisfatta per il risultato raggiunto.

Nel nuovo accordo, nel determinare le fasce di oscillazione per le otto microzone, si è tenuto conto delle dotazioni infrastrutturali delle stesse, nonché delle caratteristiche delle unità immobiliari (tra le quali abbattimento delle barriere architettoniche e impianti per energie rinnovabili). Si è inoltre tenuto conto del maggior pregio che hanno gli immobili integralmente ammobiliati (per i quali è stata prevista la possibilità di aumento del canone del 15%) nonché gli immobili vincolati o che si trovano nel centro abitato /storico del Comune e che siano stati integralmente ristrutturati (per i quali è stata prevista la possibilità di aumento del canone fino al 40%).

È stata recepita la possibilità di locazione di porzioni di immobili, e disciplinata la locazione ad uso transitorio e per gli studenti universitari, per i quali è stato finalmente regolamentato il subentro nel contratto, esigenza particolarmente sentita dai proprietari per garantire trasparenza e continuità del rapporto contrattuale originario.

“I contratti stipulati secondo il nuovo accordo – spiega Giuseppe Cusumano, presidente Confedilizia Palermo - dovranno essere sottoposti obbligatoriamente alla verifica della congruità economica e normativa, con attestazione da parte delle associazioni firmatarie; ciò rappresenta una garanzia per l’ottenimento dei benefici fiscali sia nazionali che comunali connessi all’uso dello strumento dei contratti a canone concordato. La soddisfazione nasce, in conclusione, dalla certezza di essere riusciti a dare alla città un accordo destinato ad essere effettivamente utilizzato, essendo consapevoli che per i proprietari il vantaggio fiscale derivante dalla cedolare secca è dell’11%, ovvero la differenza tra l’aliquota della cedolare secca per i contratti liberi (21%) e per quelli agevolati (10%)”.

