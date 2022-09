Spazzamento meccanizzato Rap: la programmazione settimanale fino al 16 settembre

Spazzamento meccanizzato

È stato avviato questa settimana con il supporto della Polizia Municipale ed AMAT lo spazzamento meccanizzato anche in turno notturno in alcune vie dell’ottava circoscrizione.

È stato avviato questa settimana con il supporto della Polizia Municipale ed AMAT lo spazzamento meccanizzato anche in turno notturno in alcune vie dell’ottava circoscrizione. Contestualmente è stato programmato un doppio itinerario che abbraccia altre circoscrizioni. Tra lunedì e martedì si è intervenuti in via Bertolino, Piazza Nascè, in via Cappello, via Salamone Marino, via Pisacane, via Orsa Minore, via Torquato Tasso, via Ugo Foscolo, via Azoti, Piazza Giulio Cesare e corso Tukory (Tratto stazione fino a filiciuzza). In previsioni di eventuali piogge oltre ad essere stati sempre attenzionati i sottopassi pedonali lungo viale Regione Siciliana ( via Portello, via Sardegna, via Santissima mediatrice ) ed i sottopassi stradali ( Calatafimi, Leonardo Da Vinci, Belgio, Via Spadolini), si è intervenuti in via Ugo La Malfa in antimeridiano.

Stamattina già nelle prime ore del mattino si sta intervenendo, sia come spazzamento manuale che meccanizzato in viale Regione Siciliana , bretella laterale, direzione Trapani, partendo da via Oreto altezza Carcere Pagliarelli. L’Attività vedrà per una settimana lavorativa impegnati 6 operatori ecologici, due moto lambri, una spazzatrice ed un compattatore al seguito.

A seguire si inoltra la programmazione strade relativa alle vie che saranno servite dal 12 al 16 settembre 2022, in turno notturno, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT. Sulle suddette vie si richiede massima collaborazione da parte dei residenti e di spostare le proprie macchine dalle ore 21 in poi.

Stanotte mercoledì 7 settembre si interverrà in via Luigi Pirandello; domani giovedì 08 settembre in piazza San Francesco di Paola; venerdì 09 settembre in via Isaac Rabin e largo Sellerio. Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Spazzamento meccanizzato dal 12 settembre al 16 Settembre 2022 in ottava circoscrizione:

lunedì 12 settembre: piazza Riccardo Strauss;

martedì 13 settembre: via Domenico di Marco e via Sabotino:

mercoledì 14 settembre: via Francesco Petrarca;

giovedì 15 settembre: via Giacomo Leopardi;

venerdì 16 settembre: via Anwar Sadat

Contestualmente sempre la settimana prossima RAP ha previsto interventi mirati anche in alcune vie della seconda, terza, quarta e sesta circoscrizione, sia con l’ausilio delle spazzatrici che con un moto lambro al seguito.

