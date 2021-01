riqualificazione area verde

Sperone, dopo la demolizione dell'asilo si va verso la riqualificazione dell'area verde in via XXVII Maggio

Ripresi i lavori per la sistemazione a verde dell'area di via XXVII Maggio allo Sperone.

21/01/2021

Ripresi i lavori per la sistemazione a verde dell'area di via XXVII Maggio allo Sperone dove l'Amministrazione aveva proceduto all'abbattimento del rudere di un asilo mai entrato in funzione perché vandalizzato e gravemente danneggiato da un incendio.

Successivamente all'abbattimento, l'Ordine degli architetti in collaborazione con il Comune e con la limitrofa scuola "Pertini", ha organizzato un percorso di progettazione partecipata, che ha coinvolto anche i bambini del quartiere per decidere come utilizzare l'area, dove sorgerà una zona verde con aree giochi per i più piccoli ed un piccolo campo di calcio.

Adesso la Reset ha avviato la pulizia e nelle prossime settimane, sempre tramite la partecipata del Comune partiranno i lavori che, Covid permettendo, dovrebbero essere pronti entro l'estate.

Per il vicesindaco Fabio Giambrone "riprendono i lavori che erano stati interrotti a causa della pandemia. Ci avviamo quindi a restituire ai bambini e ai ragazzi del quartiere uno spazio di socialità e aggregazione e nel quale si potranno realizzare attività sportive, con l'auspicio che tutti, tutte le famiglie e i bambini anche con la collaborazione della scuola se ne prenderanno curo e sapranno custodirlo".

Per l'Assessore al Verde Sergio Marino, "il percorso avviato può ben considerarsi la migliore soluzione per ottenere, attraverso la partecipazione attiva dei bambini, il sostegno dei residenti in questo intervento di riqualificazione. La creazione di aree a verde e del campo di calcio sono certamente adeguate a dare massimo risalto ed utilità a questo intervento".

