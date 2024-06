Stelle a Sanlorenzo

''Stelle a Sanlorenzo'', al via la nuova rassegna estiva di Sanlorenzo Mercato: musica live, cinema all'aperto e spettacoli

Ritorna da giugno a settembre la rassegna estiva ''Stelle a Sanlorenzo'', una serie di appuntamenti imperdibili che animeranno le serate estive del giardino di Sanlorenzo Mercato.

Dal 21 giugno al 12 settembre ritorna la rassegna estiva "Stelle a Sanlorenzo", una serie di appuntamenti imperdibili che animeranno le serate estive del giardino di Sanlorenzo Mercato. Un programma ricco e variegato che saprà soddisfare i gusti di grandi e piccini.

Arena Sanlorenzo: cinema sotto le stelle

Tutti i lunedì, l'Arena Sanlorenzo accoglierà il pubblico per serate di cinema sotto le stelle. Adagiati su comode sdraio, gli ospiti potranno godersi la proiezione di film selezionati per tutta la famiglia dai più irriverenti film animati come “Sing 2” “Pets” fino ai classici degli anni ’90 come “Edward mani di Forbice”, “The Goonies” e tanto altro per accontentare i gusti di tutti, immersi nell'atmosfera magica del Mercato.

Live music con le band più amate dal giovedì alla domenica

La musica dal vivo sarà protagonista con concerti delle più importanti band che hanno animato le serate del Mercato negli ultimi anni, sia alterneranno sul palco: Jack 6 The Starlighter, Radioflores, We Man, Tre Terzi, Pacha Kama, Colpa d’Alfredo e il collettivo di dj Palermo Sound Collective. Ogni weekend, la musica riempirà l'aria, offrendo ritmi che spaziano dal pop al jazz, passando per rock e musica internazionale.

Partite degli Europei su maxischermo

Per i tifosi, il Mercato diventerà il punto di ritrovo per seguire le partite degli Europei di calcio. Sul nostro maxischermo, si potranno vivere tutte le emozioni delle sfide, circondati dall'entusiasmo e dalla passione dei supporter.

Spettacoli teatrali

Il teatro troverà la sua casa a Sanlorenzo con spettacoli che promettono risate e riflessioni. Tra i protagonisti della scena, Stefano Piazza e il gruppo dei Quattro Gusti porteranno sul palco le loro performance coinvolgenti, capaci di incantare il pubblico di ogni età.

Presentazioni di libri e firmacopie

Gli amanti della letteratura avranno l'opportunità di incontrare Selvaggia Lucarelli, che presenterà il suo ultimo libro il 18 luglio a partire dalle 18.30. Inoltre, sarà organizzato un esclusivo firmacopie con alcuni dei più noti youtuber, pronti a incontrare i loro fan e condividere le loro storie.

Sport all'aria aperta con Body Studio

Sanlorenzo Mercato sarà anche il luogo ideale per chi ama lo sport all'aria aperta. Grazie alla collaborazione con Body Studio, saranno organizzate sessioni di yoga, pilates, zumba per tutte le età, in un ambiente stimolante e salutare.

La rassegna "Stella a Sanlorenzo" è resa possibile grazie al generoso supporto dei nostri sponsor: Cantine Colomba Bianca, A29 Olioprimo Amore, Forst, Palestre Body Studio e Italrat. Grazie al loro contributo, possiamo offrire una stagione di eventi che promette di arricchire l'estate palermitana.

