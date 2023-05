anniversario della strage di Capaci

Strage di Capaci, al Cineteatro Lux: il cortometraggio ''Senza Paura'' e il debutto dello spettacolo teatrale ''Ne è valsa la pena''

In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, al Cineteatro Lux di Palermo, verrà dedicata un'intera serata alla scomparsa di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2023 - 16:37:53 Letto 715 volte

Per non dimenticare. Mai. Per portare avanti le idee dei grandi. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, al Cineteatro Lux di Palermo, in via Francesco Paolo di Blasi 25, verrà dedicata un’intera serata alla scomparsa di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta.

L’appuntamento è martedì 23 maggio, a partire dalle 21:15, con un doppio evento: si comincia con la proiezione del cortometraggio "Senza Paura", che narra la storia di alcuni bambini che visitano Palermo, scoprendo luoghi e posti che generano in loro un forte senso di speranza, rivincita e rinascita.

In seguito, debutta, in prima nazionale, lo spettacolo teatrale "Ne è valsa la pena", la storia di un carabiniere che, prendendo servizio presso il nucleo Intercettazioni, mette da parte tutto, perfino la famiglia e gli amici, per senso del dovere e dello Stato, così da “portare avanti le idee dei grandi uomini scomparsi nel 1992”. Nel suo percorso, anche a causa di tutti gli avvenimenti verificatisi di recente, spesso si pone la domanda: "Ne vale la pena?".

“Naturalmente – racconta il direttore artistico, Orazio Bottiglieri - l'esito finale dello spettacolo vedrà questo punto interrogativo scomparire perché questa città bellissima in cui viviamo può rinascere solo attraverso una rivoluzione culturale che colpisca specialmente le giovani generazioni. Sulle parole di Paolo Borsellino e sulle idee di Giovanni Falcone, il militare riuscirà a portare a termine il suo operato sino al 16 gennaio 2023, giorno in cui il superlatitante Matteo Messina Denaro viene arrestato dalle forze dell'ordine”.

Sul palco Orazio Bottiglieri, Daniela Lo Cascio e Alessandra Cavarretta.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni, basta chiamare il numero 0917467677.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!