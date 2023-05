Strage di Capaci, Caronia: ''Falcone fu magistrato scrupoloso e grande riformatore, ispirò le leggi dure contro i boss mafiosi''

anniversario Strage di Capaci

''Sono convinta che un uomo vive ancora se continua a darci una guida nella nostra opera quotidiana'', ha sottolineato Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“A trentun’anni dall’eccidio di Capaci è sempre viva la figura di Giovanni Falcone. Da magistrato scrupoloso qual era, Falcone con la sua attività d’indagine riuscì a far condannare, finanche in Cassazione, i boss di cosa nostra”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana che oggi partecipa in rappresentanza del segretario nazionale Matteo Salvini alla commemmorazione ufficiale in corso al carcere dell’Ucciardone a Palermo.

“Del giudice Falcone – continua Caronia - ricordo anche lo spirito riformatore che contrassegnò la sua attività al servizio del ministero della Giustizia: fu infatti l’ispiratore delle misure adottate nel 1991 sulla carcerazione cautelare aggravata, sull’ausilio dei collaboratori di giustizia e sulla istituzione della Procura nazionale antimafia".

"Sono convinta – aggiunge Caronia - che un uomo vive ancora se continua a darci una guida nella nostra opera quotidiana: Giovanni Falcone ci ha insegnato che la pratica della legalità e della trasparenza non deve essere un’arida osservanza delle leggi, ma un fatto culturale che deve appartenerci per essere liberi e progredire”.

