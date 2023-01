Stranger Writing

''Stranger Writing'', il progetto nato da cinque ragazze con un solo obiettivo: creare un corso di scrittura creativa gratuito aperto a tutti

L’idea di creare il progetto “Stranger Writing” e di renderlo un club di scrittura creativa nasce un po’ per caso.

“Come tutte le idee che mi vengono in mente, questa è nata in maniera molto spontanea mentre stavo ultimando la lettura di un libro”, afferma Chiara Marino. “Da grande appassionata di lettura e scrittura ho sempre cercato di studiare un po’ quello che è il mondo dell’editoria, di ricercare nuovi termini e provare ad affinare quella che è la mia tecnica base di scrittura. Così, dopo aver riposto sulla mensola l’ennesimo libro, cercai più informazioni riguardo i corsi di scrittura creativa che, come ben sappiamo, sono tutti abbastanza costosi… Nel giro di qualche ora decisi di creare un corso gratuito aperto a tutti coloro che volessero scoprire di più riguardo la scrittura e il mondo dell’editoria”.

Lo staff

“Iniziando a contattare alcune editor – continua Chiara Marino - che seguivo su Instagram, pensavo che non avrebbero accettato di tenere delle lezioni gratuite senza ricevere un compenso, ma alla fine si mostrarono molto gentili, comprensive e collaborative. A quel punto capii di aver messo insieme una squadra e che il progetto effettivamente si poteva realizzare”.

Il progetto

“Messo insieme lo Staff, si passa alla creazione e stesura delle singole lezioni del corso. Si è lasciato campo libero alle professioniste ed editor di stilare i contenuti delle lezioni – racconta Chiara - , secondo le loro competenze specifiche e il personale approccio che adoperano nel loro lavoro; un approccio che può essere di volta in volta tecnico o emotivo verso la scrittura, il lavoro di editing sul testo o nella stesura di un romanzo. Raccolti i vari contenuti delle lezioni, si ordinano all’interno di un calendario, stabilendo la partenza del progetto per il 14 di Marzo, tenendo conto delle scadenze dell’associazione e delle disponibilità degli studenti in quanto a giorni e fasce orarie (di controllare questo aspetto logistico si è occupata Miriam Magro, anni 20)”.

“Il lancio si è svolto a metà gennaio - continua il racconto -, una volta sistemato il progetto in queste sue parti, per mezzo di stories e post su Instagram. La ricezione è stata immediata, essendo Intesa Lettere una realtà associativa rinomata non solo per il suo lavoro di rappresentanza studentesca, ma anche per i suoi contributi culturali tramite questo tipo di progetti. È stato possibile dunque convogliare tra gli iscritti un buon numero di studenti aggiornati e a conoscenza delle nostre iniziative e che vi hanno preso parte con regolarità, e anche molti altri accattivanti dalla possibilità di un corso di scrittura creativa gratuita, utile per studenti anche al di fuori dei corsi di Lettere; infatti il corso ha tra i suoi obiettivi quello di approfondire la scrittura di testi a destinazione universitaria, come relazioni e tesi”.

Non solo Palermo, il progetto spopola in tutta Italia

“È stato però possibile ampliare ancora la eco di questo progetto grazie a un accurato lavoro di promozione tramite social (svolto da Giulia Gullo, anni 19), proponendo il nostro progetto a influencer e content creator nell’ambito della scrittura e letteratura, che si sono dichiarati entusiasti dinanzi al nostro progetto e disponibili a sponsorizzarlo tramite le stories su Instagram. Questo lavoro ha prodotto un effetto immediato, consentendo di incrementare in maniera esponenziale il numero di iscritti nell’arco di pochi giorni, uscendo anche al di fuori del contesto dell’università di Palermo: persone di tutta Italia, universitari e non, hanno scelto infatti di aderire all’iniziativa. Un incremento vertiginoso e inaspettato che ci ha emozionati e spinti a dare ancora di più per la buona riuscita di questo progetto”.

“Il lavoro continua giorno dopo giorno, tramite la condivisione continua delle locandine, regolamenti e calendari, la ricerca di sponsorizzazione tramite social, la creazione di ulteriori contenuti quali interviste e chiarimenti per tenere vivo l’interesse verso il progetto – sottolinea Chiara -. Un ulteriore momento cruciale sarà la creazione di un banchetto informativo all’università, nei pressi dell’edificio che ospita le lezioni di Lettere, un momento collettivo e ricreativo per rendere gli studenti partecipi del progetto, promuoverlo e fornire ulteriori informazioni. Il contatto continuo con gli studenti dell’ateneo rappresenta un altro degli aspetti più significativi del nostro lavoro e certamente tra i più belli, perché ci permette di ottenere un riscontro diretto da parte degli studenti circa le iniziative dell’associazione, e costituiscono un’occasione unica di socializzazione, scambio di idee; non per ultimo un momento per dare prova delle nostre capacità e del nostro lavoro, per dimostrare di essere una realtà che opera in concreto vicino alle esigenze degli studenti”.

Per tutti coloro che hanno il progetto di un romanzo nel cassetto, ma non sanno da dove partire; per chi voglia studiare i fondamenti della scrittura, o perfezionare la propria prosa, questo progetto è pensato proprio per voi.

Quattro editor professioniste e una docente vi guideranno nel corso delle lezioni nei meandri della progettazione di un romanzo, dalla trama fino ai personaggi, a riconoscere tipologie testuali, i vari dell’editing e della revisione del testo, e molto, molto altro ancora!

Il corso partirà il 14 Marzo e prevede due lezioni a settimana per un totale di circa 20 ore.

