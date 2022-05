Violenza minorile

Tavolo tecnico dedicato a figli minori di genitori detenuti. M5S: ''A Palermo escalation violenza tra giovani''

''Dobbiamo mettere in campo una più ampia strategia di contrasto al dilagare del fenomeno della criminalità minorile'', scrive su Facebook la deputata alla Camera, Roberta Alaimo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2022 - 10:05:15 Letto 755 volte

“Insieme ad Andrea Giarrizzo abbiamo impegnato il Governo a istituire un tavolo tecnico interministeriale, dedicato ai figli minori di genitori detenuti e volto ad analizzare gli effetti di questa situazione sulla salute psicofisica e sulla continuità del percorso scolastico di questi ragazzi.

La condizione delle detenute madri, infatti, si ripercuote inevitabilmente sui minori, vittime incolpevoli di un destino che non hanno scelto, provocando in loro particolari sofferenze sia nel caso in cui restino con la madre all'interno di istituti penitenziari, sia nel caso in cui vengano portati fuori dal carcere, subendo, dunque, il distacco dalla figura materna, alla quale viene impedita la possibilità di prestare assistenza e cura continue al figlio.

Non possiamo sottovalutare la sofferenza che questo tipo di esperienza genere sui bambini e sugli adolescenti che, se non adeguatamente seguiti, possano essere coinvolti in episodi criminali e violenti.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo, specie a Palermo, ad una preoccupante escalation di violenza tra i giovani che non deve essere sottovalutata.

Qualche giorno fa in Commissione Affari Costituzionali, ho interrogato il Ministro Lamorgese, chiedendo proprio di intervenire immediatamente per arginare il fenomeno. Alla richiesta di attenzione segue oggi un impegno concreto del Governo; questo deve trasformarsi presto in un atto concreto!

Dobbiamo mettere in campo una più ampia strategia di contrasto al dilagare del fenomeno della criminalità minorile”. Scrive su Facebook la deputata alla Camera, Roberta Alaimo, dopo l’approvazione dell’Ordine del Giorno sul tema della violenza minorile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!