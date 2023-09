Teenage Dream Party

Teenage Dream Party al Piccolo Parco Urbano di Bagheria: una vera e propria festa anni 2000 piena di karaoke a tema Disney

Teenage Dream Party è un format di successo che sta facendo il giro dello stivale in tutti i più importanti live club d'Italia: una vera e propria festa anni 2000 piena di karaoke a tema Disney.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/09/2023 - 00:05:00 Letto 926 volte

Dopo il grande successo del primo evento di questa estate, che ha registrato, come in tutto il resto di Italia, un sold out da record (4500 ragazzi e ragazze da tutta Sicilia), venerdì 22 settembre (apertura cancelli ore 19.00, inizio spettacolo ore 22.30, biglietti a partire da 18,00 euro) ritorna il Teenage Dream Party al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, per l’ultimo evento dell’estate 2023 (evento organizzato da GoMad Concerti con il patrocinio del Comune di Bagheria).

Teenage Dream Party è un format di successo che sta facendo il giro dello stivale in tutti i più importanti live club d’Italia: una vera e propria festa anni 2000 piena di karaoke a tema Disney, con le coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, che da 20 anni creano aggregazione e fanno ballare tutti. Un successo di pubblico su tutti i fronti, basti pensare che oltre l'85% dei biglietti sono stati acquistati da giovani, arrivati anche con pullman, provenienti da fuori Bagheria.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!