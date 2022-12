solidarietà

Torna ''Con Anna per i Clochard'', a Palermo la cena per i senza fissa dimora

Giovedì 29 dicembre torna la cena per i senza fissa dimora.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2022 - 15:30:06 Letto 732 volte

Finalmente dopo due anni di interruzione forzata a causa della crisi sanitaria da covid,

la Rete Solidale "Con Anna per i Clochard" (già "Insieme per i Clochard" dal 2015), tornerà giovedì 29 dicembre dalle ore 20:00 a realizzare le cene/feste per i senza fissa dimora.

Dove? Sotto i portici della Stazione Centrale di Palermo (lato Via Paolo Balsamo).

Per questa cena, considerato che è quella di fine anno, chiediamo donazioni di sciarpe da donare ai nostri amici senza tetto.

Il menù base a cui attenersi per le donazioni è il seguente: Antipasti vari (frittate, salumi, formaggi), pasta al forno anellini/lasagne (evitare carne di maiale per agevolare gli eventuali musulmani), cosce di pollo con patate al forno, pane, acqua, succhi, panettone/pandoro e dolci vari.

IMPORTANTE, per evitare inutili sprechi alimentari, vi chiediamo la cortesia di avvisare prima (privatamente su Facebook alla pagina di Il Genio di Palermo Odv o tramite wathsapp al numero 3208309183), relativamente a quello che vorreste donare così da non portare in tanti le stesse cose.

