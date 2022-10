Ora solare

Torna l'ora solare, stanotte le lancette indietro di un'ora

Nella notte tra sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre 2022 si cambia.

29/10/2022

Pronti a spostare le lancette dei vostri orologi. Nella notte tra sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre 2022 si passerà dall’ora legale all’ora solare e dunque le lancette andranno portate indietro di un’ora. In questo modo dormiremo un’ora in più, ma perderemo un'ora di luce. Le giornate saranno più corte e la sera arriverà prima.

L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 26 marzo 2023, quando verrà ripristinata l'ora legale.

Cambio di orario, perchè?

Iniziamo col dire che l’ora legale venne introdotta nel 1966 per avere un’ora in più di luce alla sera nei mesi più caldi e risparmiare così sul consumo di energia elettrica. Né vanno dimenticati i benefici che porta all’ambiente la riduzione delle attività inquinanti.

Ciò nonostante il cambio di orario non fa comodo proprio a tutti, tant’è che gli Stati del nord Europa hanno già espresso più volte la volontà di cambiare registro. Il motivo è semplice: più si va a nord e più d’estate fa buio più tardi: conseguentemente non c’è bisogno di spostare le lancette in avanti per risparmiare sulle bollette.

