Torna ''Sposa del Mediterraneo'', la fiera degli sposi dal 1 al 9 ottobre 2022 al PalaGiotto di Palermo

Dal 1 al 9 ottobre, con ingresso gratuito tutti i giorni: I futuri sposi troveranno all'interno della fiera tutto quello che occorre per il giorno più bello.

26/09/2022

Nove giorni dedicati al mondo del wedding. Dopo il successo delle passate edizioni, presso il Centro Fieristico PalaGiotto torna “Sposa del Mediterraneo” organizzata da Mediexpo. Dal 1 al 9 ottobre, con ingresso gratuito tutti i giorni, dalle 16 alle 23 (sabato fino alle ore 24) le aziende leader nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna dell’eleganza e delle tendenze del momento e con tutte le promozioni per il 2023.

“Sposa del Mediterraneo” 2022 sarà inaugurata sabato 1 ottobre alle ore 18:00.

I futuri sposi troveranno all’interno della fiera tutto quello che occorre per il giorno più bello. Con consulenti ed esperti del settore, potranno essere guidati nelle scelte e nell’organizzazione del loro matrimonio.

Per l’occasione, il PalaGiotto si trasformerà in un grande salone espositivo dell'arredo, corredo e servizi per gli sposi. Abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto e carrozze d’epoca, agenzie di viaggio. I futuri sposi troveranno tutto ciò che serve per organizzare al meglio il giorno del loro matrimonio.

E accanto alle aree espositive, spazi dedicati a sfilate di abiti da sposa e cerimonia. Eventi collaterali legate al mondo del matrimonio curate da Luca Rasa con le sue “Fashion Models Group”.



