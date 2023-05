turismo

Turismo, Figuccia: ''Palermo diventa una meta preferita dai visitatori rumeni''

''E' stata un'importante occasione per conoscere meglio le esigenze degli operatori turistici rumeni per un incremento dei loro flussi turistici verso la Sicilia e verso Palermo in particolare'', ha dichiarato l'assessore Sabrina Figuccia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2023 - 11:52:37 Letto 754 volte

L'assessore Sabrina Figuccia che ieri ha ricevuto a Palazzo Galletti una delegazione di operatori turistici rumeni, guidata dal presidente dell’Anat (associazione nazionale romena degli agenti di viaggio) Dumitru Luca, che sta visitando in questi giorni Palermo e la sua provincia.

L’iniziativa, volta a promuovere l’offerta turistica, culturale ed enogastronomica di Palermo in un mercato in forte crescita, come testimoniato dal forte incremento dei voli diretti tra la Sicilia e la Romania, è stata un’importante occasione per conoscere meglio le esigenze degli operatori turistici rumeni per un incremento dei loro flussi turistici verso la Sicilia e verso Palermo in particolare.

Per l'assessore Sabrina Figuccia: “Palermo è una delle mete turistiche italiane ed europee di eccellenza e tra le più richieste. Nel contempo, però, dobbiamo continuare gli sforzi per qualificare sempre di più la nostra offerta verso i viaggiatori stranieri e tentare di intercettare flussi turistici anche dai nuovi mercati emergenti. E la Romania è uno di quei Paesi che può contribuire a far crescere il settore, magari indirizzarlo verso nuovi target e verso una maggiore destagionalizzazione. Non va dimenticato, inoltre, che sono presenti già grandi e organizzate comunità di siciliani in Romania, così come di romeni in Sicilia. Il nostro compito sarà quello di aiutare a sviluppare questi rapporti facendoli diventati importanti flussi turistici.”

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!