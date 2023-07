Gangi Summer 2023

Un'estate piena di eventi con il ''Gangi Summer 2023'': Jazz Festival, Notte Bianca, Sagra della Spiga e il concerto di Roy Paci

Eventi tra arte, cultura e spettacolo che testimoniano la bontà di un cartellone vario con oltre 40 momenti diversi che si concluderanno ad ottobre.

27/07/2023

A Gangi atmosfere, accoglienza e scenari montani per un’estate piena di eventi. Saranno le sonorità siciliane di Roy Paci (21 agosto - Jazz Festival), la Notte Bianca e la Sagra della Spiga gli appuntamenti clou dell’estate gangitana. Eventi tra arte, cultura e spettacolo che testimoniano la bontà di un cartellone vario con oltre 40 momenti diversi che si concluderanno ad ottobre. Sintesi perfetta di tanti modi di proporre e trascorrere non solo l’estate.

Si inizia domani (28 luglio), alle ore 21,30, con il primo dei quattro appuntamenti del Jazz Festival, con l’esibizione di Umberto Porcaro "Take me Home" - La Notte del Blues. Si continua il 5 agosto con Skillie Charles Orchestra e ancora il 14 agosto con l’esibizione di Giacomo Tantillo-Bandistikamente.

Del ricchissimo carnet di eventi spazio alla solidarietà con la terza edizione “Estate per tutti”. Il suono oltre le barriere, l’appuntamento del 2 agosto di “Dimensione Uomo” rivolto ai più deboli.

Il Forum Giovani, il 4 agosto, propone tutto in una notte per il divertimento dei più giovani. Dal 7 al 13 agosto invece la storica Sagra della Spiga e Festa dei Burgisi (con programma a parte).

Sarà il cantante Giovanni Caccamo che, il giorno di ferragosto, farà il suo omaggio personale a Franco Battiato(già cittadino onorario di Gangi). Tanti, anche, i momenti musicali di qualità previsti dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Ferrarello. Si esibiranno: Baciami piccina Swing Band; Piccola orchestra Faber; Mandralisca jazz Standard, Amegana, Matilde Politi e le cover band di: 883, Ligabue e Renato Zero.

Tutta da vivere, invece, la Notte Bianca prevista per il 19 agosto, una ventata di energia e ritmo con I Colpa di Alfredo e Andrea Braido, I Barracuda, Cicciuzzi, Mayhem Squat – dj Set, aRduo in concerto e anche tanta animazione per bambini.

Il 24 agosto spazio all’ottava camminata ai piedi del Borgo. E ancora 26 e 27 agosto “La carovana dei bambini”. Previsto anche un concerto Bandistico (1 agosto) e liscio in piazza con i Kosmos K3(25 agosto). Per gli amanti della commedia sono previsti due spettacoli, il 31 luglio e il 3 agosto.

A settembre, giorno 10, previsto lo spettacolo di Santi Cicardo “Pane e pietre”, il 16 Triskeles Saxophone Quartet e dal 28 settembre al primo ottobre ritorna la kermesse “Vivere in Assisi”.

Il 7 ottobre “Notte bianca ai piedi del Borgo” e dal 13 al 15 ottobre VIII mostra mercato Agrozootecnica. Varie anche gli eventi collaterali. Il programma completo con orari e luoghi in allegato.

“L’Estate a Gangi - dice il sindaco Giuseppe Ferrarello – è tutta da vivere, una festa con colori e sonorità uniche che volge un occhio particolare alle nuove generazioni anche grazie al Jazz Festival. Un mio ringraziamento e dell’amministrazione comunale a chi ha collaborato nella redazione e programmazione degli eventi, un ringraziamento alla Proloco e alle associazione che hanno collaborato e all’Enel green Power che ha sostenuto l’impegno del nostro cartellone”.

