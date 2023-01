Al Fulk

Varo nave militare ''Al Fulk'' del Qatar, Lagalla: ''Motivo di orgoglio per Palermo e per le maestranze di Fincantieri''

''La realizzazione di questa nave conferma che i Cantieri di Palermo rappresentano un’eccellenza a livello nazionale e mondiale'', dice Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2023 - 14:00:02 Letto 842 volte

“Il varo dell’unità Al Fulk per la Marina militare del Qatar, gioiello di alta tecnologia Made in Italy, è motivo di orgoglio per Palermo e per le maestranze di Fincantieri della città. La realizzazione di questa nave conferma che i Cantieri di Palermo rappresentano un’eccellenza a livello nazionale e mondiale ed è di buon auspicio per i 2.600 lavoratori di Fincantieri nel capoluogo che stanno anche realizzando il nuovo bacino per l’Autorità portuale che spingerà lo sviluppo del porto”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla a margine del varo della nave per la Marina militare del Qatar nella sede di Fincantieri.

