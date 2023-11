ville e parchi comunali

Verde urbano, nuovi orari di apertura e chiusura di ville, giardini e parchi comunali

Nuovi orari di apertura e chiusura delle ville, parchi, giardini di competenza dell'Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Re.Se.T.

28/11/2023

Villa Costa, Giardino Rosa Balistreri (Roseto), Villa Garibaldi, Villa Trabia e Giardini della Zisa: apertura ore 7.00 - chiusura ore 18.30, in quanto forniti di impianto di illuminazione che ne consente la fruizione anche in assenza della luce naturale;

Parco Piersanti Mattarella (Ex Giardino Inglese), Parterre Falcone/Morvillo, Villa Giulia, Giardino dei Giusti e Villetta Tricoli: apertura ore 7.00 - chiusura ore 17.00, poiché sprovvisti di adeguato impianto di illuminazione.

Le ville, parchi e giardini comunali di competenza dell'Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Re.Se.T.: resteranno chiusi nei seguenti casi:

in seguito all’emissione di avvisi di allerta meteo arancione o rossa ed allerta vento, emanati dai competenti organi nazionali e regionali;

lavori all’interno delle ville e/o interventi di manutenzione che non consentano la presenza di utenti.

“Il 13 novembre 2023 avevamo denunciato la decisione silenziosa e ingiustificata dell’Amministrazione comunale di anticipare gli orari di chiusura delle ville così riducendo, ancora una volta, l’accessibilità agli spazi verdi della nostra città” - ha dichiarato Emanuele Maria Marino, Capogruppo del PD in ottava circoscrizione – “come se già non bastasse la disastrosa gestione delle ville e delle alberature cui assistiamo tutti i giorni”.

“Oggi esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento della nostra proposta di estensione degli orari di apertura di giardini e parchi, seppur parziale in quanto per diverse ville dell’ottava circoscrizione rimarrà l’orario di chiusura delle 17.00” - ha dichiarato Mari Albanese, Presidente della Commissione cultura dell’ottava circoscrizione - “ciò rimane inaccettabile, perché non devono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B”.

“Chiediamo, dunque, all’Amministrazione comunale – concludono entrambi – di porre in essere tutte le azioni necessarie, a partire dal fornire di adeguati impianti di illuminazione artificiale le ville che ne sono sprovviste, affinché l’orario di chiusura di tutti giardini e i parchi comunali venga disposto alle ore 19:00”.

