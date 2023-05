Comitato ordine e sicurezza

Vertice sicurezza con il ministro Piantedosi, Lagalla: ''Palermo al di sopra della media nazionale, dati ci confortano''

''Ho rappresentato al ministro la necessità di un incremento del monitoraggio delle aree periferiche e del centro storico, in particolare per fronteggiare i fenomeni di mala-movida e di spaccio di stupefacenti'', ha sottolineato il sindaco Lagalla.

03/05/2023

«Conforta il dato riferito dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che vede Palermo al di sopra della media nazionale sui livelli di sicurezza della città». Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, dove era presente anche il ministro Piantedosi.

«Tuttavia – ha continuato il sindaco Lagalla – ho rappresentato al ministro la necessità di un incremento del monitoraggio delle aree periferiche e del centro storico, in particolare per fronteggiare i fenomeni di mala-movida e di spaccio di stupefacenti. Sono convinto, infatti, che l’aumento dei controlli sul territorio possa rappresentare una leva fondamentale per il contrasto alla criminalità organizzata, dato che oggi Cosa nostra miete ancora vittime, soprattutto tra i nostri giovani, attraverso la droga. È anche per questa ragione che ho chiesto al ministro Piantedosi il sostegno del Governo nazionale per rinforzare, in termini di immissione di nuove unità attraverso il fondo di sicurezza urbana, il Corpo della Polizia Municipale di Palermo che ogni giorno mette in campo ogni possibile sforzo per la sicurezza del territorio, ma che necessita di un potenziamento».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

