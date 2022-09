staffetta della legalità

Via D'Amelio, una ''margotta'' verso Lecco per la staffetta della legalità

Una ''margotta'' come simbolo della staffetta della legalità che da Palermo raggiungerà Lecco nell'ambito delle iniziative legate al trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2022 - 15:19:29 Letto 737 volte

Una “margotta” come simbolo della staffetta della legalità che da Palermo raggiungerà Lecco nell'ambito delle iniziative legate al trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

La cerimonia organizzata proprio in via D'Amelio dalla Federazione agroalimentare e ambientale della Cisl ha visto oggi, tra gli altri, la partecipazione del vice sindaco Carolina Varchi in rappresentanza dell'Amministrazione comunale. Il ramo di ulivo che sarà piantumato a Lecco il prossimo 30 settembre, prima di essere benedetto da Papa Francesco in Vaticano, è stato ottenuto con una tecnica che si chiama “margotta” e realizzato dagli operai agricoli dell’Orto Botanico di Palermo. La staffetta che porterà in Lombardia la nuova piantina è composta dai camper della campagna “Tutele in movimento”, che il sindacato ha messo in campo per assistere i braccianti contro il caporalato.

"Quella di quest'oggi in via D'Amelio - ha commentato Carolina Varchi - è un'iniziativa dall'elevato contenuto simbolico a testimonianza della voglia di riscatto di questa città. Infatti, da questo luogo di dolore e di memoria, parte un ulivo che ricorderà anche a Lecco l'insegnamento dato a tutti noi da Falcone e Borsellino sui valori della legalità che non moriranno mai. Questa è naturalmente occasione per ringraziare le maestranze dell'orto Botanico che hanno realizzato la "margotta"".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!