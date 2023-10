Via Imperatore Federico, al via i lavori di manutenzione per il il ripristino del manto stradale e della segnaletica

lavori di manutenzione

Lavori di manutenzione di Via Imperatore Federico che prevedono il ripristino del manto stradale e della segnaletica.

Oggi, lunedì 23 ottobre, inizieranno i lavori di manutenzione di Via Imperatore Federico nel tratto compreso tra il civico 46 e il civico 114 che prevedono, in particolare, la scarifica dello strato di usura fortemente ammalorato ed il ripristino del manto stradale e della segnaletica.



L’intervento in argomento anticipa il successivo intervento di ripristino che verrà realizzato sul restante tratto di via Imperatore Federico fino al completamento della stessa, nell’ambito dei prossimi “Lavori di manutenzione straordinaria dell’Asse di collegamento Porto-Autostrada” già inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025.

