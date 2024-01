rifacimento marciapiedi

Manutenzione straordinaria marciapiedi di via LibertÓ. Martedý 23 gennaio affidamento dei lavori.

L’Assessorato ai Lavori Pubblici comunica che martedì 23 gennaio si procederà con l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei marciapiedi di via Libertà, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Emanuele Notarbartolo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

