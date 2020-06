Via Maqueda, pronti i nuovi dissuasori a scomparsa

via Maqueda

Nei prossimi giorni saranno definite le modalità di funzionamento e attivazione.

"Il completamento dei lavori di installazione dei dissuasori a scomparsa, anche se in ritardo per il rinvenimento di reperti archeologici prima e per il blocco dei cantieri per il Covid-19 dopo, è un bel segnale per l'area pedonale di via Maqueda.

Un intervento di decoro che contribuirà all'immagine dell'area, come faranno i dissuasori di prossima installazione alla Cattedrale e a Piazza Marina.

Nei prossimi giorni saranno definite le modalità di funzionamento e attivazione nel corso di un incontro tecnico cui prenderanno parte anche la Sispi e la Polizia Municipale.

Siamo grati al Coime per questo nuovo segnale di attenzione e dedizione a servizio della città".

Lo dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando ed il vicesindaco, Fabio Giambrone.

