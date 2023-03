muro di contenimento

Via Marchese Ugo, proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro di contenimento

Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro di contenimento che delimita via Marchese Ugo con il viale della LibertÓ.

Pubblicata il: 31/03/2023

Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro di contenimento che delimita via Marchese Ugo con il viale della Libertà, rientranti nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli spazi aperti di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale - 1° CONTRATTO APPLICATIVO.

Successivamente, nell’ambito di un complessivo quadro di iniziative di riqualificazione e messa in sicurezza, si procederà con la redazione e successiva realizzazione di un progetto di completamento del restauro dell’intero paramento murario, al fine di dare uniformità cromatica.

"Si tratta, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando, di un intervento di messa in sicurezza atteso da anni che sarà completato a breve, necessario per la successiva realizzazione delle ulteriori lavorazioni di restauro in coerenza con le caratteristiche costruttive e con lo spazio urbano interessato".

