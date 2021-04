decoro urbano

Via Montepellegrino, ripristinate panchine e fioriere nello spartitraffico

Intervento di ripristino delle fioriere e delle panchine allocate nello spartitraffico di via Montepellegrino, nei pressi del Mercato ortofrutticolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2021 - 12:44:28 Letto 321 volte

E' stato portato a termine questa mattina l'intervento di ripristino delle fioriere e delle panchine allocate nello spartitraffico di via Montepellegrino, nei pressi del Mercato ortofrutticolo. L'intervento, ad opera delle maestranze Reset e Area Verde, ha previsto la verniciatura dei sedili e delle fioriere in cemento. Queste ultime, dopo essere state riposizionate, sono state riempite di terra e di nuovi esemplari di piante ornamentali. Contestualmente è stato disposto che Rap possa provvedere oggi alla rimozione di rifiuti e ingombranti abbandonati nella zona.



"L'intervento di riqualificazione e decoro di via Montepellegrino - dichiarano il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore Sergio Marino - assume ancora maggiore rilevanza in un contesto che è spesso oggetto di degrado e incuria, a causa della vicinanza del Mercato Ortofrutticolo, che costringe le aziende partecipate a ripetuti interventi di pulizia e rimozione degli ingombranti".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!