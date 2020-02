viabilità

Via Roma, da domani chiusa al traffico per lavori

Domani e dopodomani un tratto di via Roma rimarrà chiuso al transito pedonale e veicolare.

Pubblicata il: 03/02/2020

Domani e dopodomani il tratto di via Roma compreso tra via Cavour e via F. Bentivegna, escluse, rimarrà chiuso al transito pedonale e veicolare (ad eccezione di un camminamento protetto almeno su uno dei marciapiedi) per consentire l'estrazione della "talpa" utilizzata per la realizzazione del microtunnel connesso al progetto per il disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto.

Lo ha stabilito il Servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo con l'ordinanza n. 73 del 23/01/2020, pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il provvedimento sarà valido dalle ore 08.00 alle ore 17.00 (e comunque sino a cessate esigenze) nei giorni 4 e 5 febbraio.

