Via Villagrazia, al via il recupero di un edificio confiscato: diventerà un polo di accoglienza per persone con disabilità

Consegnati i lavori per il recupero dell'edificio, confiscato alla mafia, sito in via Villagrazia da destinare a polo di accoglienza per soggetti con disabilità, tramite un complesso di opere edili, strutturali e impiantistiche.

Questa mattina sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria i lavori per il recupero dell’edificio, confiscato alla mafia, sito in via Villagrazia 459, a Palermo, da destinare a polo di accoglienza per soggetti con disabilità, tramite un complesso di opere edili, strutturali e impiantistiche.



L'importo complessivo dell'opera è € 830.132,55 (€ 560.903,56 per lavori oltre € 269.228,99 per somme a disposizione).



Erano presenti l'assessore alle Attività sociali Rosi Pennino, l'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, il consigliere comunale Dario Chinnici, il consigliere Ivan Morello della III Circoscrizione, i tecnici del Comune e la ditta che curerà i lavori.



Per l'assessore Pennino «è molto importante riqualificare questo bene per realizzare un punto di riferimento per le attività che consentiranno all'interno di questa "palestra abitativa" la costruzione di autonomie per le persone disabili».



«Ci impegneremo - ha dichiarato l'assessore Orlando - affinchè i lavori vengano completati nei tempi previsti e l'opera sia messa a disposizione delle persone con disabilità il prima possibile».

